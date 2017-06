Cancellata L'Arena: peggio di Fazio solo la censura a Giletti

Mentre si depositano le scorie della bomba degli 11 milioni e passa che la Rai verserà in quattro anni a Fabio Fazio esplode il caso de L'Arena. Il programma domenicale di Rai 1 condotto da Massimo Giletti è sparito dai palinsesti approvati venerdì dal cda di viale Mazzini. Insomma, il servizio pubblico è disposto a sobbarcarsi i rischi di una decisione che ha già attirato le ire delle associazioni di consumatori e di una parte della politica pur di accontentare le pretese economiche del conduttore genovese (di cui si parla anche per un ruolo nell'organizzazione del Festival di Sanremo). Ma la Rai sembra non preoccuparsi di perdere il 20% di share garantito dal talk show domenicale di Giletti. Eppure tutti gli altri resistono al loro posto, da Bruno Vespa con l'eterno Porta a porta ai vari Petrolio e Nemo, la Carta bianca di Bianca Berlinguer, Agorà, Presadiretta e Report.

Confermato anche Michele Santoro mentre Lucia Annunziata vedrà raddoppiato...

