Compenso Fazio, Fico all'attacco: "Comunista con il portafoglio a destra"

"Quello di Fabio Fazio è un comportamento vergognoso". Il presidente della commissione di Vigilanza della Rai, Roberto Fico, non usa mezzi termini, parla di scandalo e accusa il conduttore di essere un "comunista col portafoglio a destra". "Quando si parlava di toccare il portafogli del grande comunista Fabio Fazio voleva scappare in un'altra tv. Ora che è arrivato il suo compare Orfeoviene spostato a Rai1, gli aumentano lo stipendio e non vuole più scappare".