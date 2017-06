Star Wars, licenziati i registi. A dirigere il film su Han Solo sarà Ron Howard

Sarà Ron Howard a dirigere lo spin-off di Star Wars dedicato a Han Solo. Lo fa sapere l'Hollywood Reporter secondo cui il regista statunitense, premio Oscar per "A beautiful mind", è stato scelto dopo che la Lucasfilm e la Disney hanno licenziato Phil Lord e Chris Miller per alcune divergenze creative con la produttrice Kathleen Kennedy e lo sceneggiatore Lawrence Kasdan. La notizia, inaspettata, ha gettato il cast nel caos. Ron Howard dovrà incontrare gli attori e riprendere i lavori, che hanno impegnato i due ex registi per più di quattro mesi, continuando le riprese per altre tre settimane e mezzo. L'uscita dello spin-off, che non ha ancora un titolo, è prevista per il 25 maggio 2018.