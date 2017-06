Fatta fuori da Magalli, Adriana Volpe "ruba il posto" a Manila Nazzaro a Mezzogiorno in famiglia

Non c'è pace in casa Rai in quest'estate di avvicendamenti in vista della prossima stagione autunnale televisiva. E tutti i malumori e i litigi sembrano ruotare attorno a i Fatti Vostri, regno incontrastato di Giancarlo Magalli. Dopo lo sfogo amaro di Marcello, fatto fuori dalla trasmissione di Raiuno i Fatti Vostri, questa volta è Manila Nazzaro a sparare a zero, dicendo di sentirsi vittima di un'ingiustizia perché, Adriana Volpe le ha rubato il posto a Mezzogiorno in famiglia.

Il tutto ha avuto inizio quando la Volpe e Magalli hanno iniziato a litigare prima in diretta Tv e poi sui social network con tanto di minacce di denunce e querele. Il popolare conduttore Tv, deve essere andato dal regista Michele Guardì a chiedere la testa della Volpe. E Guardì, a quel punto, ha preso la situazione in mano con l'annuncio: quest'anno ai Fatti Vostri cambia tutto. Nuovo restyling, nuovi volti (Magalli a parte). Così Giancarlo sta calmo. E la Volpe? Presto risolto, almeno secondo quel che dice l'ex Miss italia Manila Nazzaro: la Volpe le soffierà il posto a Mezzogiorno in famiglia, la striscia del week end con la stessa collocazione oraria dei Fatti Vostri. Dopo essersi sfogata per l'ingiustizia però la Nazzaro rilancia: e se accanto a Magalli in autunno mettessero proprio lei?