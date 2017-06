Fiorello contro Morandi: "Con Volare di Rovazzi ci hai rovinato la vecchiaia"

"Morandi ci hai rovinato la vita! Non ci fai fare una vecchiaia serena". E' serio Fiorello nel video pubblicato su Instagram. E se la prende con l'ultimo successone del Gianni Nazionale in coppia con l'idolo dei ragazzi, Fabio Rovazzi, "Volare". "Non possiamo mica stare tutti a fare gli splendidi sui social come fai tu, noi dobbiamo fare vecchi. Non possiamo avere tutti la tua forza, non so di cosa ti cibi tu in campagna, non ti fermi più con questo 'fammi volare fammi volare!'". Il quadretto esilarante tra i due, Fiorello da una parte e Morandi sul divano con la borsa dell'acqua sulla testa, va avanti tra l'ilarità generale. E alla fine il super social Morandi svela il suo segreto...

C'è da giurare che questo nuovo connubio "artistico" farà il giro del web. Morandi, ora, chi lo ferma più? Altro che "Volare".