Daniel Day Lewis si ritira dalle scene

Il tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis annuncia il suo ritiro dalle scene. Secondo quanto riporta Variety, il protagonista di Lincoln non ha motivato questa decisione, annunciata tramite la sua portavoce Leslee Dart: «Daniel Day-Lewis non lavorerà più come attore. È immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e al pubblico per tutti questi anni. Si tratta di una decisione privata e nè lui nè i suoi rappresentanti faranno ulteriori commenti su questo argomento». L'attore sarà per l'ultima volta nelle sale a dicembre con il nuovo film "Phantom Thread" di Paul Thomas Anderson.