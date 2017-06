Cancellato il tour europeo dei Cranberries, Dolores O'Riordan sta male. Saltano i concerti di Firenze, Roma e Cattolica

Dolores O'Riordan sta male e deve curarsi. E The Cranberries annullano il tour europeo. Tutti i concerti previsti questa estate saranno quindi cancellati. I medici non hanno dato alternative, Dolores deve sottoporsi a non ben identificate terapie per poter guarire completamente". L'annuncio dello stop al tour è arrivato sul profilo della band. "Dolores sta facendo buoni progressi, ma non vogliamo che si metta a rischio una completa guarigione. Siamo stati davvero entusiasti di essere tornati in viaggio e condividere la nostra musica con tutti, e quindi non vediamo l'ora di vedere tutti il prima possibile", spiegano i Cranberries su Facebook.

I biglietti della date già venduti saranno rimborsati. Le date italiane cancellate sono le seguenti: il 24 giugno al Rocks di Firenze (Arena Visarno), il 26 giugno alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 giugno all'Arena della Regina di Cattolica.