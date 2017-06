Moda e musica, Soul System e Michele Bravi a Castel Romano

La nuova stagione #modamusica di Castel Romano Designer Outlet quest’anno è dedicata alle giovani promesse dei talent, sempre molto seguiti e amati dal pubblico. Si parte sabato 17 giugno alle 21.00 con i Soul System, che si esibiranno sul palco di piazza del Foro Romano. Il quintetto trionfatore dell’ultima edizione di X Factor e formato da Leslie, Ziggy, Alberto, Joel e David, è pronto a far ballare tutto il pubblico di Castel Romano. La loro energia trascinante e l’irresistibile mix di R&B, hip hop, funk, soul e pop porteranno una ventata di positività a cui abbinare una prolungata esperienza di shopping fino a mezzanotte.

Domenica 18 giugno alle 21 sarà la volta di Michele Bravi. Vincitore della settima edizione di X Factor, beniamino del web, è diventato oggi uno dei giovani artisti più talentuosi e amati del panorama italiano. Dopo i suoi successi degli album “A Passi Piccoli” e “I Hate Music” e le diverse collaborazioni con grandi artisti come Tiziano Ferro e Giorgia, Michele Bravi conquista quest’anno il disco di platino con il suo singolo “Il Diario degli Errori” che vanta oltre 6 milioni di stream.

Anche domenica 18 apertura straordinaria dei negozi di Castel Romano Designer Outlet, fino a mezzanotte. Parentesi dedicata ai bambini giovedì 29 giugno dalle 15 fino alle 19, con il laboratorio di emozioni musicali a cura di Paolo Travagnin, musicista jazzista e arte-­-terapeuta. I bambini, divisi in gruppi da 10, abbracceranno diverse tematiche musicali e potranno suonare vari strumenti (maracas, percussioni varie, tamburelli, triangoli) entrando in piena sintonia con aspetti emotivi e relazionali. Infine, potranno liberare la loro fantasia ed esprimersi al meglio grazie a pennelli e fogli da disegno. Saranno guidati dall’artista Paolo e da un’animatrice esperta e potranno a fine giornata portare i loro capolavori a casa.

Nel mese di luglio la musica continua con eventi di grande atmosfera. Il 15 luglio sarà dedicato a Love Supreme Festival, evento cult che si svolge a Glynde, Regno Unito, una tre giorni di musica jazz e non solo di altissimo livello, tra leggenda e novità, con nomi come Herbie Hancock e George Benson. A Castel Romano si ricrea la magica atmosfera del festival, con VDJ set di musica e proiezioni. Love Supreme Festival già protagonista del concorso lanciato nei 5 Centri italiani McArthurGlen: fino al 18 giugno 3 coppie di fortunati visitatori per ogni Centro potranno vincere due biglietti VIP per il Love Supreme Festival, per volare in Inghilterra e vivere un’esperienza unica assistendo ai concerti in programma, usufruendo inoltre del pernottamento di 3 notti nell’esclusiva area “glamping”, perfetta fusione tra glamour e camping.