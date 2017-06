Addio a Avildsen, vinse l'Oscar per Rocky. Il ricordo di Stallone

Il regista statunitense John Avildsen, premio Oscar per Rocky (1976) è morto per un cancro al pancreas all'età di 81 anni in un ospedale di Los Angeles in California. A riportare la notizia è il Los Angeles Times. Avildsen aveva diretto anche i primi tre film della serie Karate Kid.

Il figlio maggiore Anthony ha detto al Los Angeles Times che suo padre è deceduto per un cancro al pancreas al Cedars-Sinai Medical Center nella metropoli californiana. Sia il film cult sul pugile italoamericano interpretato da Sylvester Stallone, che ha dato vita a una fortunatissima saga, sia l'inaspettato successo al box office di Karate Kid ebbero un successo planetario. Dopo aver esordito con un film a basso costo, Joe nel 1970, Avildsen con Salvate la tigre del 1973 ricevette tre nomination ai Premi Oscar, vincendone uno per il Miglior attore protagonista (Jack Lemmon). Su Instagram Sylvester Stallone, che fu lanciato proprio da Rocky, scrive: "Riposa in pace. Sono sicuro che presto girerai grandi successi in paradiso. Grazie"