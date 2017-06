Magalli ai Fatti Vostri: io resto, Adriana Volpe va via

I litigi tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe finiscono con il "divorzio". Il programma di Raidue "I Fatti Vostri", dopo la pausa estiva vedrà confermato solo il conduttore. Ed è stato lo stesso Magalli in un'intervista radiofonica a ribadire: "Io resto, la Volpe no". Alla domanda: "La Volpe potrebbe migrare allora al sabato o alla domenica?", Magalli ha risposto con l'ennesima sferzata: "Basta che migri". Chissà se il popolare conduttore dopo le minacce di denunce e i post al veleno su Facebook non abbia chiesto al regista e ideatore del programma, Michele Guardì, di cancellare la presenza della showgirl dalla striscia quotidiana. «Tornerà la conduzione unica», ha spiegato Guardì, confermando solo il presentatore romano. Anche Marcello Cirillo, infatti, è stato fatto fuori e, pure lui si è sfogato su Fb. "Marcello è un amico, purtroppo vive un momento di nervosismo perché ha saputo che la prossima edizione vedrà dei cambiamenti e la sua presenza non è prevista", ha spiegato Magalli. E ancora sulla Volpe: "Forse la vedrete ma non al mio fianco".

Inizia così ora il toto-scommesse sui successori del duo Volpe-Cirillo, nonostante l'annuncio del regista. A viale Mazzini si fanno i nomi dell'ex Miss Italia Manila Nazzaro e del cantante e musicista Giò Di Tonno. Ma, magari, per evitare altri scontri e liti, il conduttore ha già chiesto di restare solo al comando. Vedremo.