È morto Adam West, addio all'indimenticabile Batman degli anni Sessanta

Adam West, l'indimenticabile attore statunitense protagonista della serie tv Batman anni '60, si è spento a 88 anni. "È morto pacificamente il 9 giugno a Los Angeles dopo una battaglia breve ma intensa contro la leucemia" ha annunciato un portavoce della famiglia. Con Batman e l'alter ego del supereroe, Bruce Wayne l'attore conquistò generazioni di fan e la serie televisiva ebbe un successo inaspettato. "Il nostro papà si è sempre visto come il luminoso cavaliere e ha cercato di avere un impatto positivo sulle vite degli appassionati. È stato e sempre sarà il nostro eroe" hanno dichiarato i familiari in una nota.

A piangere l'attore anche Catwoman: "Era luminoso, spiritoso e divertente lavorare" ha detto l'attrice Julie Newmar. Pioggia di tributi sui social media per l'attore. Val Kilmer, che ha interpretato Batman in un film successivo, ha scritto Twitter: "Ah, caro Adam West, eri sempre così gentile, non dimenticherò mai quando ci siamo trovati entrambi davanti alla Batmobile". "Sono così fortunato di aver lavorato con lui e dirgli quanto ha significato per me e milioni di fan" ha cinguettato l'attore di Star Wars, Mark Hamill, che ha lavorato con West. Dopo Batman l'attore conquistò il pubblico recitando nel cast di "Family Guy" ma prima di intraprendere la carriera televisiva West, durante il servizio militare nell'esercito americano lavorò come annunciatore della rete delle Forze armate. "Era il nostro eroe molto prima della maschera" ha dichiarato il Dipartimento della Difesa Usa pubblicando il messaggio con una foto di West in divisa militare.