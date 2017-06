Asia Nuccetelli Mosetti denuncia: ricevo denunce di morte da donne

Ora è bionda. E molto arrabbiata. La figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, in un lungo post sui suoi profili social ha deciso di denunciare le decine e decine di minacce di morte che riceve, soprattutto da donne. E di dire basta al cyberbullismo: "Va fermato. Se non sarò io a fermarlo ignorandolo, allora lo fermeremo con l'amore. La rovina del mondo, siete voi repressi. La rovina del mondo è l'insulto, l'odio, l'invidia. Sentimenti che se non vi appartengono non vi avrebbero fatto arrivare a tanto!!"

Asia, diventata famosa, per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, assieme alla mamma, punta tutto sulla sua avvenenza fisica. E questo, a tanti, ma verrebbe da dire a questo punto, a tante, non piace. Così viene bersagliata in maniera violenta e assurda dagli utenti dei social.