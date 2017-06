Fabio Fazio chiude con il boom di ascolti: Che tempo che fa continuerà anche senza la Rai

Il saluto di Fabio Fazio (o l'addio?) in chiusura di stagione registra il boom di ascolti. Il talk show è stato leader della serata registrando 3.338.000 spettatori e il 15,56% di share, con picchi di oltre 5.100.000 spettatori e superiori al 22% di share.

"Vorrei iniziare questa sera ringraziando proprio tutti!". Così Fazio ha aperto l'ultima puntata della quattordicesima edizione di Che Tempo Che Fa ripercorrendo i momenti importanti della sua storia in Rai, che ha ringraziato insieme a Endemol, che produce il programma. Il suo monologo ha dato il via a una puntata in cui sono ospiti tra gli altri Paolo Maldini e Fiorello, al termine di una stagione da record con una media oltre 3 milioni di spettatori.

"Ho iniziato questo lavoro in Rai quando avevo 19 anni. Ho fatto programmi ed esperienze bellissime e sarò sempre grato a tutti coloro che per questa azienda lavorano e che mi hanno accolto 33 anni fa? In realtà ormai loro sono in pensione e l'unico che è rimasto è il cavallo di Viale Mazzini con cui ho un rapporto eccellente. E' l'unico punto fermo della Rai. Non è mai stato sfiduciato, lui. Abbiamo fatto molte cose belle insieme (non con il cavallo, con la Rai!): da Quelli che il calcio ad Anima mia, da Che Tempo Che Fa a Che Fuori Tempo Che Fa, dalla serata del Viva 25 aprile! a Vieni via con me, da quattro festival di Sanremo a Rischiatutto sino alla serata di FalconeeBorsellino e tanti altri programmi. Questo per dire che il mio percorso professionale coincide con la storia di questa azienda. Tra poco vedremo anche se è reciproco? Noi in ogni caso ci rivedremo: Che Tempo Che Fa continuerà. E sempre con lo stesso entusiasmo e passione, per i quali ringrazio i miei colleghi autori, gli ospiti che in questi anni sono intervenuti, i colleghi che mi hanno accompagnato, la redazione, la produzione, Filippa e naturalmente Luciana. Ma soprattutto voi, il Pubblico, con la p maiuscola. Viva il Pubblico! Viva la Rai! Viva il cavallo?"