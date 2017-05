"X Factor", ecco i giudici: c'è Fedez e torna Mara Maionchi

Dopo giorni di totonomi, l'attesa è quasi terminata. L'ora X (Factor) è domani alle 13.20. I nomi dei giudici del talent canoro saranno finalmente svelati. L'annuncio è criptico, un tipico teaser per solleticare la curiosità del pubblico: c'è solo l'appuntamento su Sky Uno, Tv 8 e RTL 102.5 perché il programma "ha qualcosa da dirti". Difficile pensare che possa non essere il tanto atteso annuncio dei quattro nomi che siederanno al bancone del talent per giudicare cantanti provenienti da ogni parte d'Italia. Anche perché nel fine settimana inizieranno i casting a Milano e da giugno, con le registrazioni delle audizioni, sarebbe impossibile mantenere il segreto.

In attesa dell'ufficialità, pare che Fedez e Manuel Agnelli rimangano ancora saldi al loro posto. Molto più difficile che si possano rivedere Arisa e Alvaro Soler. Ma chi li rimpiazzerà? Fra i nomi più papabili per la poltrona al femminile ci sono quello di Levante, che nelle ultime settimane sta inanellando successi di pubblico, e quello di Giusy Ferreri, che ha annullato il tour a causa della gravidanza in corso. Per sostituire Soler, invece, in pole position c'è Tommaso Paradiso, voce dei Thegiornalisti e ormai personaggio amatissimo, soprattutto grazie alla collaborazione con Fabri Fibra in "Pamplona". Ma "X Factor" potrebbe anche decidere di sparigliare le carte e ritrovare la parità fra i sessi: il quarto giudice potrebbe essere una donna, e in quel caso chissà che magari non torni l'amatissima Mara Maionchi. Il pubblico non aspetta altro. Ma per gli annunci ufficiali bisogna attendere fino a domani.