Adriana Volpe, giallo sul contratto: silenzio Rai sul rinnovo

Giallo sul futuro di Adriana Volpe in Rai. La showgirl, che dal 2009 è co-conduttrice insieme a Giancarlo Magalli della trasmissione "I Fatti vostri", teme che il contratto (in scadenza il prossimo 26 maggio) non venga rinnovato. "Dopo quanto accaduto non vorrei essere messa da parte" rivela la Volpe in un'intervista rilasciata al quotidiano Libero. La Volpe, protagonista nei mesi scorsi di una lunga bagarre con Magalli, pensa che il fattaccio sia strettamente connesso al giallo della sua presenza nella prossima stagione della trasmissione.

D'altronde la showgirl non ha mai nascosto l'intenzione di andare avanti con la querela dopo la lite (e le offese) in diretta per aver rivelato l'età del collega. La conduttrice si era infuriata quando Magalli - su Facebook - aveva fatto strane allusioni riguardo alla sua carriera in tv. Nonostante le scuse di Magalli la 43enne aveva precisato che avrebbe querelato il presentatore romano per le "parole vili" usate nei suoi confronti; E sull'animata querelle era intervenuto anche il marito della diretta interessata, Roberto Parli, che aveva dichiarato: "Certe persone ti odiano perché hai fatto qualcosa meglio di loro".

Nel frattempo a "I Fatti Vostri" si è rischiata un'altra lite sull'età fra i conduttori. Durante lo spazio dedicato alle curiosità sul web, sulla notizia che riguardava i centenari, Magalli ha esclamato: "Fra trent'anni sarà un loro collega". Il conduttore, infatti, ha 70 anni, ma quando è stata Adriana Volpe a marzo a svelare la sua età è andata in onda la lite. Così la conduttrice si è subito dissociata dalla battuta dichiarando: "Io non dico nulla". "Lo dico io" ha ribattuto Magalli mentre il pubblico si è sciolto in un lungo applauso.