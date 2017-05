Amici, Emma furiosa con Mike Bird: "Non hai rispetto"

Il cantante arriva con due ore di ritardo alla lezione della mattina e il coach va su tutte le furie. Così Emma Marrone sbotta contro Mike Bird che tenta di giustificarsi parlando del solito problema che lo affligge: l'insonnia. Ma, una volta arrivato in classe, nemmeno chiede scusa. "È l'atteggiamento che non mi piace - sottolinea Emma - Non ho trovato corretto il fatto che tu non ti sia presentato a lezione. Non ti sei alzato? Vai almeno davanti alla telecamera e chiedi scusa all'insegnante Raffaella, che hai avuto un problema e non ce l'hai fatta".

Ma lui non solo non chiede scusa anzi ribatte al coach che perde la pazienza e lo redarguisce ancora: "Io non sto esagerando niente - replica - ti sto solo dicendo come la penso. Finché sarò qui dentro in questa squadra, vorrei semplicemente che fossero salde due cose: il rispetto e l'umiltà nei confronti del lavoro degli altri".

C'è voluta qualche ora ma alla fine è bastato un sorriso dell'allievo alla coach della squadra bianca (e un'esibizione fatta bene) a far passare l'arrabbiatura a Emma.