Parte il concorso lirico "Jole De Maria"

La lirica per tutti. Un concorso internazionale intitolato al mezzo soprano Jole De Maria, promosso con l’intento di avvicinare il grande pubblico ad un genere musicale erroneamente ritenuto d’élite. Eppure sono molti i giovani affascinati dall’opera, dalla sua magnificenza, dal talento e dalla passione con cui sul palco i grandi artisti restituiscono vita a capolavori eterni. Per il quinto anno consecutivo l’Associazione Culturale Arcipelago organizza questo evento, che prevede la partecipazione di cantanti provenienti da tutti i paesi del mondo e si svolgerà nell’arco di tre giornate, dall'11 al 13 Maggio 2017 nella suggestiva cornice delle Scuderie Estensi a Tivoli. Come per gli anni passati, la direzione artistica e l'organizzazione dell'evento sarà curata, rispettivamente, da Irene Bottaro ed Eleonora Vicario e alla regia Giorgio Moscatelli. Una Giuria di Maestri, artisti di fama internazionale, musicisti ed altri esperti giudicherà i concorrenti del concorso che si articolerà in tre giornate di prove consecutive: 11 Maggio prova Eliminatoria, 12 Maggio prova Semifinale (dalle 10.00 alle 20.00) e 13 Maggio concerto finale con serata di gala (ore 20.45), al termine del quale verranno proclamati i vincitori dei primi tre premi in denaro e del premio scelto dal pubblico.

Una maratona di musica con tanti ospiti dello spettacolo, ma anche un appuntamento dedicato alla solidarietà: la manifestazione sostiene, infatti, la ricerca sul cancro. Ognuno potrà fare la sua donazione ricevendo come ringraziamento libri e dischi.

