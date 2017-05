Mike Bird pronto a lasciare Amici dopo il litigio con i giudici

Sale la tensione tra i ragazzi di Amici 2017 e le critiche diventano meno sopportabili. Mike Bird, il cantante dei Bianchi, non ha digerito le bacchettate dei giudici del talent show Daniele Liotti e Eleonora Abbagnato tanto da fargli pensare di lasciare la trasmissione di Amici di Maria De Filippi. Se la Abbagnato esprime dubbi sulle doti canore, per Daniele Liotti "non canta sentendo veramente quello che sta cantando". Ermal Meta invece punta il dito contro il "carattere nervoso". "Mi girano i c..., me ne andrei a casa. Tutti bravi, io l'unico str... che non fa una cosa buona" ha esclamato l'allievo veneto, minacciando di andarsene, mentre la compagna di squadra Shady (come al solito) cercava di rassicurarlo insieme alla coach Emma Marrone.