Ascolti, Amici con Renato Zero batte la finale di Ballando con le stelle

Non è bastata l'emozionante vittoria dell'atleta cieco Oney Tapia con la sua insegnante Veera Kinnunen. Non sono bastate le polemiche tra la concorrente Alba Parietti e la giudice Selvaggia Lucarelli - che ha dato forfait per l'ultima puntata - e neanche lo "scippo" di Morgan, planato come ospite da Amici a Rai1 dopo il "divorzio" con Maria De Filippi. La finale di Ballando con le stelle, infatti, ha infatti conquistato 4.017.000 spettatori pari al 20.64% di share, in calo rispetto ai 4.131.000 spettatori dello scorso anno (23.06% share).

La sesta puntata di Amici 16, invece, con Renato Zero quinto giudice e l'eliminazione di Cosimo, sbanca gli ascolti del sabato sera con 4.463.000 spettatori pari al 22.77%. Il circo danzante di Milly Carlucci quest'anno ha avuto la meglio su Amici una sola volta.