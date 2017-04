Selvaggia Lucarelli dà forfait: non sarò alla finale di Ballando con le stelle

Detto, fatto. La giurata Selvaggia Lucarelli dà forfait alla finalissima di "Ballando Con Le Stelle". Il motivo? I rapporti burrascosi con l'ormai ex concorrente vip Alba Parietti con cui, fin dalla prima puntata, non è mai andata d'accordo. Polemiche in studio ma anche, a telecamere spente, sui social con post al vetriolo (dell'una e dell'altra). La giurata spietata, la ballerina senza peli sulla lingua.

La notizia del forfait girava ormai da giorni dopo le dichiarazioni pubblicate dalla diretta interessata sul sito di Davide Di Maggio. "Non voglio trovarmi in uno show con un concorrente che ha pesantemente insultato e diffamato la sottoscritta e persone estranee a Ballando con le stelle ma colpevoli solo di essermi vicine - aveva scritto la giurata - Per cui o si torna al clima giocoso che amo e che mi diverte senza schegge impazzite, o io sabato mi godrò la finale da casa". Poi sul profilo Facebook la conferma ufficiale dell'assenza: "Purtroppo, come forse avrete letto in giro, questa sera non sarò alla finale di Ballando con le stelle - scrive la Lucarelli - Decidere di saltare l'ultima puntata di un programma nel quale sono ormai da tre anni (di cui due da giurata) è stata una decisione sofferta e non certo per ragioni televisive o lavorative, ma per l'affetto e la gratitudine che mi legano a Milly Carlucci e ai suoi autori".