Bach, salotti e ballate: appuntamento col Festival Un Organo per Roma

Prosegue con successo il Festival "Un organo per Roma", istituito dal M° Giorgio Carnini, d'intesa fra la Camerata Italica, la IUC, l'Accademia Filarmonica, il Conservatorio di S.Cecilia, per sensibilizzare le Istituzioni sulla scandalosa mancanza di un organo (laico), nella Sala S.Cecilia del Parco della Musica. Infatti, nel suddetto Conservatorio, oggi 28 aprile alle 19, nella grande sala da concerto dotata – unica a Roma – di un organo del '900, avrà luogo la serata "Nel salotto di Bach".

La sua musica infatti inizialmente risuonerà in due Corali e nel "Preludio e fuga in la minore BWV 543", eseguiti dall'organista Olga Di Ilio. Ad essi farà poi seguito l'intermezzo "Bach Haus", di Michele Dall’Ongaro – compositore ben noto a Roma anche come Presidente Sovrintendente dell’Accademia di S.Cecilia. L'atto unico, su libretto di Vincenzo De Vivo, fu commissionato nel 2000 dall’Opera di Roma, per il 250° della morte del genio tedesco. Vi si immagina un incontro fra Bach e un impresario italiano che gli propone un'opera lirica, facendogli però presenti oblighi e convenzioni che in Italia la composizione avrebbe comportato: ricordiamo in proposito le difficoltà, ad esempio, che le prime donne nel '700 e '800 frapponevano ai compositori e direttori d'orchestra (ndr), per cui il grande Bach declinerà l'offerta, suggerendo il nome di suo figlio, proposto come musicista più moderno. L'ironia frizzante del testo è anche quella della musica di Michele Dall'Ongaro: l'Orchestra d'archi del Conservatorio sarà diretta da Federico Amendola, già alla guida delle orchestre della Rai e dell'Opera: interpreti vocali saranno il soprano Michela Guarrera, il tenore Antonio Sapio e il basso Gaetano Triscari.