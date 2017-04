Sesso, violenza e sadomaso. Il rapporto tra Marlon Brando e James Dean in un libro choc

Sesso violento, dominazione e rapporti sadomaso. Si vociferava da tempo della natura della relazione tra i divi di Hollywood Marlon Brando - il "dominatore" - e James Dean - "lo schiavo" - ma mai in termini così espliciti come nel libro "James Dean: tomorrow never comes" scritto da Darwin Porter e Danforth Prince. Il Daily Mail ha pubblicato un'anticipazione rilanciata da Dagospia: "Noto maniaco del controllo, Brando obbligava Dean a lunghe sessioni di sesso violento e sodomizzato, durante il quale lo bruciava con le sigarette e lo costringeva a guardarlo mentre faceva sesso con estranei. La segreta relazione sadomaso era dunque alimentata dell’insaziabile desiderio di Brando a sottomettere. E il giovane attore lo lasciò fare. Secondo diversi amici della star, Brando non ricambiò mai l'amore di Dean. Si limitava a giocare al gatto e al topo con il suo giovane amante-giocattolo in vista di un unico grande scopo: il puro divertimento. Gli stessi ricordano come Dean fosse un 'cucciolo di cane' che rimaneva ore e ore fuori dall'appartamento di Brando al freddo, sperando disperatamente di essere invitato a entrare".

Dean, allora aspirante attore, presentò alla star di "Ultimo tango a Parigi" durando una conferenza. Da lì nacque il rapporto dominatore-dominato tra i due. Nel libro si racconta che Brando obbligava il collega a guardare mentre faceva sesso con sconosciuti. Un giro di incontri omosessuali a Hollywood che si arricchisce si nuovi protagonisti, almeno secondo il Daily Mail che racconta di una notte di sesso tra Dean e Walt Disney a casa del regista George Cukor.