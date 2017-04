Ballando con le stelle, a rischio la partecipazione di Selvaggia Lucarelli. Alba Parietti: si è vista la parte peggiore di me

Le liti a Ballando con le stelle e tracimate e degenerate sui social tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli animano i giorni precedenti alla finalissima del talent ballerino di Milly Carlucci. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Dagospia, all'orizzonte ci sarebbe un clamoroso capovolgimento di fronti. Sarebbe infatti in dubbio la partecipazione alla serata finale della blogger e opinionista, giudice della trasmissione, mentre la showgirl eliminata dalla gara potrebbe esibirsi in pista. Sullo sfondo l'uscita furibonda della Parietti su Facebook che ha sparato a zero su Selvaggia.

L'Alba nazionale dopo la tempesta social è tornata, con toni più morbidi, sulla querelle e al Corriere della Sera ha spiegato i motivi che l'hanno portata al talent di Rai1: "Ero in un momento di stallo della mia carriera (...) mi ritrovavo spesso in trasmissioni dove ero costretta a parlare del nulla. Ballando mi ha riaperto le porte della prima serata", ha detto la Parietti. Sul rapporto con la Lucarelli ha spiegato: "Ho56 anni e ho fatto programmi che hanno cambiato la storia delle televisione. Non sono l’ultima arrivata. Essere trattata come una sciacquetta mi ha dato fastidio. Selvaggia fa la lotta contro il bullismo, ma il suo atteggiamento in giuria è molto simile a quello di una bulla. Lei è una che gioca scorretto". Anche se "se facessi un programma prenderei subito Selvaggia Lucarelli come opinionista, è bravissima a fare la provocatrice". In ogni caso si scusa: "in alcuni momenti abbiamo fatto brutta tv e sembravamo due pescivendole". L'esperienza a Ballando? "Un rapporto sadomaso: tanta sofferenza, ma anche molta estasi". E ammette: "A Ballando è uscita anche la parte peggiore di me".