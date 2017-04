Elton John colpito da una grave infezione

Un'infezione fulminante, potenzialmente letale ha colpito Elton John. Il rocker britannico, ora fuori pericolo, è stato costretto ad annullare alcune date negli Stati Uniti dopo aver contratto in Sud America una rara e grave infezione batterica, "potenzialmente mortale". Il musicista 70enne ora è fuori pericolo ed è in via di guarigione, tanto che si prevede un suo ritorno sulle scene all'inizio di giugno.

A quanto ha spiegato un suo portavoce in una nota, Elton John si è sentito male in aereo, sul volo di ritorno dal Cile, e, appena sbarcato in Gran Bretagna, è stato ricoverato in ospedale, dove ha trascorso anche due giorni in terapia intensiva. Il cantante è stato dimesso sabato, ma ha dovuto nel frattempo annullare i concerti in programma a Las Vegas e a Bakersfield. "Sono fortunato ad avere i più incredibili e leali tra i fan e mi scuso di averli dovuti deludere", ha detto l'autore di Crocodile rock, Rocket man e The one, che ha voluto anche ringraziare lo staff medico che lo ha curato.