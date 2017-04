Morgan non aiuta la Carlucci: Amici vince la sfida del sabato

La sfida molto attesa di sabato scorso fra la semifinale di Ballando con le stelle 12 e la quinta puntata di Amici 16 si è conclusa con la vittoria del talent show di Maria de Filippi. Questi i numeri: Ballando con le Stelle ha fatto registrare 3.774.000 telespettatori con share del 19,83%. Amici, invece, ha interessato 4.165.000 telespettatori con share del 21,18%.

L' interesse delle due puntate, andate in onda in contemporanea su Rai1 e Canale 5 in prime time, era legato ad uno stesso personaggio: Marco Castoldi in arte Morgan. L' artista aveva abbandonato, tra le polemiche, il talent della de Filippi lo scorso sabato 15 aprile. Subito dopo c' era stato un continuo susseguirsi di comunicati da ambo le parti con Morgane Mediaset che avevano strenuamente difeso le proprie posizioni. Poi, all' improvviso il colpo di scena: viene annunciata la presenza di Morgan come ospite speciale nella semifinale del dance show di Rai1. La rete circonda l' arrivo dell' ospite di un malizioso ed ambiguo mistero.

"Dirò la mia verità" anticipa Marco Castoldi nel corso di una serie di interventi prima sui social network e, in seguito sabato sera, durante la puntata.

Tutto sapientemente costruito per inculcare curiosità e creare suspense intorno a quanto Morgan avrebbe detto sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Rai1 ha giocato la sua carta nella speranza di superare la concorrenza. Ha dato, inoltre, a Morgan la possibilità di mostrare, se ce ne fosse bisogno, la propria preparazione musica le. Marco Castoldi, infatti, la sua verità l'ha detta, ma sulla storia e l'origine del valzer...

