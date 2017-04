Ballando con le stelle, eliminate Parietti e De Sio, ecco i finalisti. Il blitz di Morgan? Una delusione

Morgan alla fine ce l'ha fatta a parlare di musica. Non ad Amici, ma a Ballando con le stelle. Marco Castoldi in arte Morgan è arrivato come super ospite della trasmissione di Milly Carlucci a una settimana dall'addio - tra mille polemiche e strascichi giudiziari - al talent show di Maria De Filippi. Polemiche restate al di fuori dello show di Rai 1 che si gode il salto da Mediaset da parte del cantautore, anche se solo per un'ospitata. Il cantante è stato annunciato da Milly Carlucci tre volte come se stesse per rilevare chi sa cosa e alla fine ha detto "tutta la verità", ma "sul valzer, il primo ballo in cui la coppia si avvicina, corpo a corpo, perché prima si ballava distanti". Insomma ha potuto fare quello che il pubblico e i ragazzi di Amici sopportavano malvolentieri, ovvero le lezioni di musica, la teoria prima della pratica. Eccolo allora disquisire sulle varianti di Strauss, il liscio di Casadei, De André e Stanley Kubrick. Su Canale 5, allo stesso tempo, andava in onda la prima puntata di Amici senza Morgan (alla sfida finale Thomas dei Bianchi e Cosimo dei Blu, nessuna eliminazione per questa settimana).

Insomma, oltre al maramao alla De Filippi il blitz di Morgan tra i ballerini vip non ha suscitato grandi emozioni né rinfocolato il le polemiche. Sul fronte della gara le sorprese non sono mancate con il verdetto delle sei coppie finaliste. Ad abbandonare la competizione, infatti, sono Alba Parietti e Giuliana De Sio, ovvero quelle che hanno attirato di più l'attenzione del pubblico soprattutto per i battibecchi e le polemiche, eliminate rispettivamente da Xenia e Martina Stella.

Proprio la modella russa, dopo un paso doble non certo perfetto, è stata protagonista di uno dei momenti più intensi della serata di Ballando con le stelle quando ha raccontato della perdita del padre, venuto a mancare proprio poco prima l’inizio del programma.

Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, invece, non hanno mancato di pizzicarsi ancora una volta. Chi sono allora i finalisti? Oltre a Martina Stella e Xenia sabato sera si sfideranno per il titolo Simone Montedoro, Antonio Palmese, Oney Tapia e Fabio Basile. Il favorito numero uno resta l'atleta paralimpico Oney, cieco e con un autentico talento per il ballo.