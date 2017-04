Addio a Erin Moran. La Joanie di Happy Days morta a 56 anni

Happy Days perde la sua "sottiletta" Joanie. E' morta all'età di 56 anni Erin Moran, l'attrice americana diventata famosa per l'interpretazione della sorella di Richie Cunningham (Ron Howard, poi diventato un regista superstar), il migliore amico di Fonzie (Henry Winkler), nella serie televisiva degli anni '70 "Happy Days". L'attrice, riferisce il sito Tmz, è stata trovata morta dai servizi di emergenza nello stato dell'Indiana, dove viveva. Dopo la notorietà, Moran aveva vissuto momenti difficili e attraversato periodi di difficoltà economiche. Secondo il sito specializzato in gossip e celebrità, l'attrice aveva lasciato la casa mobile in cui viveva con il marito.

Such sad sad news. RIP Erin. I'll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf — Ron Howard (@RealRonHoward) 23 aprile 2017

"Una notizia molto triste. RIP Erin. Voglio ricordarti nel nostro show a creare scene più belle, ridere e illuminare gli schermi delle tv", ha scritto l'attore e regista Ron Howard su Twitter. "Erin... Ora hai finalmente trovato la pace che desideravi così tanto su questa terra", è il saluto di Henry Winkler, "Fonzie" nella celebre serie tv.