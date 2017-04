Il tetto non si applica agli artisti: i vip Rai si tengono il maxi-stipendio

Il governo si arrende e le star della Rai potranno mantenere il loro maxi-stipendio. Una lettera spedita ieri mattina dal Ministero per lo Sviluppo Economico, a firma del sottosegretario Antonello Giacomelli, potrebbe infatti consentire di trovare una soluzione alla vicenda del tetto ai compensi degli artisti da parte della Rai. È lo stesso Dg di Viale Mazzini, Antonio Campo Dall' Orto, a renderlo noto a margine della presentazione dei palinsesti peril Giro d' Italia. «La vicenda però dovrà essere valutata in cda ed è in quella sede che si prenderanno le decisioni», precisa però subito dopo.

Nella missiva, dove si trasmette formalmente ai vertici Rai il parere dell' Avvocatura dello Stato riguardante l' interpretazione della legge 198/2016 in materia di limite ai compensi, si specifica che «nei casi concreti spetterà ai competenti organi gestionali della Concessionaria valutare, nella propria autonoma responsabilità, se la prestazione abbia effettivamente natura artistica».

Questo parere, spiega Giacomelli, «confermala piena legittimità della tesi che non include, nel perimetro di applicazione del limite i contratti caratterizzati da prestazioni di natura artistica...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI