Morgan torna in pista e salta da Amici a Ballando con le stelle: sarà ospite speciale

Dai veleni di Amici alle piroette in pista a Ballando con le Stelle. Marco Castoldi in arte Morgan, ex giudice del talent con il quale si è lasciato malissimo, potrebbe fare un salto di rete già sabato sera come ospite dello show condotto da Milly Carlucci. Ad annunciarlo Selvaggia Lucarelli, blogger, giornalista e giudice del talent dei vip ballerini.

‪"Scoop dell'ultimo minuto. Chissà che Morgan non passi dal sabato sera coi bimbominkia a quello con noi "babbioni", scrive la Lucarelli facendo riferimento all'uscita di Morgan sul pubblico di Amici, goccia che ha fatto traboccare il vaso dei rapporti già tesi con i concorrenti del talent ma soprattutto con Maria De Filippi. "Sabato per esempio potrebbe già essere con noi... come ospite speciale", conclude la blogger su Facebook.