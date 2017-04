Isola dei Famosi, Raz Degan contro gli ex naufraghi: "Mi ha salvato Paola Barale"

"Mi ha salvato Paola Barale". È tutto merito della sua bionda se Raz Degan ha vinto L'Isola dei Famosi 12. A rivelarlo a Verissimo è il re dei naufraghi ospite da Silvia Toffanin insieme con i suoi ex compagni di avventura. "E perché?" le chiede curiosa la conduttrice. "Sono fatti miei" ribatte. E inizia a raccontare la sua isola. "In Honduras era come stare in apnea, poi è arrivata lei ed è stata come una bocca di ossigeno". Il rapporto fra l'israeliano e gli altri concorrenti si è rivelato difficile fin dall'inizio e nemmeno adesso, che il gioco è finito, i rapporti sembrano sereni. Raz è l'ultimo a fare l'ingresso in studio tra gli applausi del pubblico, tutti battono le mani al vincitore del reality tranne i suoi compagni (ad eccezione di Eva Grimaldi, felice - racconta poco dopo - di un chiarimento personale con il modello che finalmente l'ha resa felice e l'ha fatta dormire tranquilla). "Devo lasciarmi l'umido (i naufraghi ndr) alle spalle" racconta alla Toffanin che però lo redarguisce: "Dai, tu eri più bravo a pescare ma anche loro erano dei concorrenti ed hanno giocato - dice - Mi impressiona perché tu li schifi". Ma l'israeliano non rinnega l'isola né chi ha partecipato: "Li ringrazio - spiega - perché loro mi hanno spinto mentalmente a contemplare la vita in un altro modo. Dovevo solo digerire i miei compagni". E aggiunge: "Senza di loro non ci sarebbe stata l'Isola, tutto era parte di quell'esperienza". "Ma tu che errori hai fatto?" gli chiede la Toffanin. "Preferisco ricordare solo i momenti belli che mi hanno aiutato a sopravvivere", risponde. Poi la conduttrice torna sull'argomento famiglia e Degan lascia aperto un spiraglio di speranza: "Non sono la persona più facile per costruire una famiglia ma non si sa, magari domani sì".

Il confronto fra naufraghi è duro. Eva gli dice che è dispiaciuta di non essere stata con lui sull'isola e non aver potuto condividere niente. Poi Raz bacchetta Moreno: "Con la visibilità arriva la responsabilità - dice - Ti auguro che questa esperienza ti faccia crescere". Nancy gli chiede delucidazioni sul corteggiamento scherzoso messo in scena l'ultima settimana: "Nancy-Nunzia quella che mi ha dato più nomination, che ho sfamato e che ha più parlato male di me - ironizza - Ma sei di Napoli, la parte d'Italia che amo di più e mi ricordavi quello". Pesante anche lo scontro con Giulio Base, il suo acerrimo avversario in Honduras insieme con la regina Samantha De Grenet. "Non eravate facili da digerire" gli dice, "Nemmeno tu" ribatte Base. La Toffanin cerca di smorzare i toni e prova a fare da paciere: "Loro però hanno teso la mano, tu no" sottolinea. "Io la davo ai pesci" risponde e ride.