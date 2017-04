Morgan replica a Maria De Filippi: "Ad Amici ho dato tutto e mi hanno linciato"

Maria De Filippi l'ha definito un suo fallimento personale. In ogni caso la storia tra Marco Castoldi in arte Morgan, talentuoso irregolare della musica italiana, e Amici 16 non è andata a finire bene. Ieri la conduttrice ha ufficializzato la fuoriuscita del giudice dal talent show raccontando un rapporto difficile tra il cantante e i ragazzi, oltre che con la produzione. In ogni caso, che il rapporto fosse deteriorato era noto a tutti per le polemiche in studio tra Morgan e il pubblico. E così, sempre su Facebook, è arrivata la replica del cantautore.

"Voglio dire che sono stato offeso e trattato male, tutto qui - scrive Morgan in un post sul suo profilo ufficiale - Che la lite coi ragazzi è sceneggiatura televisiva ma è l'unica cosa a cui potevano appigliarsi di fronte alla paura che hanno. La loro paura è fondamentalmente basata sull'enorme divergenza di stile: io credo nella qualità, nella cultura e nella comunicazione sana e intelligente, nell'arte e nel servizio pubblico, nell'istruzione. Loro nella televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone. Hanno paura. Tutto qua". Insomma, due mondi distanti anni luce che hanno provato, invano, ad avvicinarsi.

E Morgan in questa storia si sente la vittima. "Io ho offerto loro molte proposte molto impegno e molta passione e molta professionalità loro mi hanno linciato. Un ambiente dove avviene un linciaggio è normale? No, ovviamente.

Il vero mio errore è stato credere che potessero essere genuinamente in grado di un risveglio, ma così non è stato e la mia ingenuità se la sono sbranata come han potuto. Vi ricordo che nonostante i loro disperati tentativi di massacrarmi, anche da fuori, nella gara rimango in vantaggio! Forza bianchi! Gli ho dato talmente tante assegnazioni e materiale che come canzoni possono vivere di rendita per qualche mese. Sì, ma Ribadisco che non è vero delle divergenze coi ragazzi, è roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati 'sono con te' non vedo l'ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall'incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente".