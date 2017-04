Isola dei Famosi, gli ultimi segreti di Giacomo Urtis: "In Honduras ho fatto sesso"

Sarà risolto in diretta tv, durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi il giallo che ha per protagonista Giacomo Urtis? Il simpatico chirurgo estetico delle star nostrane (e di se stesso) ha dichiarato al settimanale Nuovo: "Ho fatto l'amore sull'isola e la persona è rimasta fino alla fine". Ora, che sulle spiagge dell'Honduras l’ormone non soffra la fame, è cosa arcinota. Urtis non è il primo né l'ultimo ad essersi infrattato tra le palme (ricordate Belen e Rossano Rubicondi?). La domanda semmai è con chi ha diviso la stuoia? Quest'edizione è stata molto più hot di quanto si creda a cominciare da Stefano Bettarini che non avendo capito di essere planato in Honduras per fare l'inviato, si è messo al centro del gossip per un flirt con la naufraga Dayane Mello.

In verità i fiori e cuoricini sono durati quanto un gatto in tangenziale. Secondo i naufraghi rientrati anzitempo (Samantha De Grenet ha parlato di "insospettabili") Malena si sarebbe data da fare prima dell'Isola (in albergo) e durante. Avrebbe ammaliato Moreno e poi Simone Susinna che però, alla fine e in modo affatto elegante, l'ha scaricata senza tanti complimenti. Tornando a Giacomino, omosessuale dichiarato, i casi sono due: o dice la verità o tutto fa brodo per catturare spettatori in vista della finale di stasera il cui epilogo sembra scontato. Sempre alla rivista Urtis ha aggiunto: "Sto aspettando che torni per capire se il nostro rapporto può evolversi. Ci dobbiamo confrontare, certo non mi aspetto di sposarlo, ma mi piacerebbe continuare a vederlo nella vita reale". Così il chirurgo estetico lancia il cocco e nasconde la mano. E allora scatta il toto-nome sull'amante misterioso. Facciamo i conti: sull'isola gli uomini rimasti sono Raz Degan e Simone Susinna. L'ultima ipotesi, quella meno pruriginosa, è che si tratti di un uomo della troupe che ha trascorso l'avventura in Honduras con i naufraghi. La soluzione del giallo stasera su Canale 5.