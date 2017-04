Ballando con le stelle, Giuliana De Sio "abbandona" la diretta poi viene eliminata. Fuori anche Simone Montedoro

La sfida della serata di "Ballando con le stelle" è tra le "sfigate" del ballo, Alba Parietti e Giuliana De Sio. La showgirl non resiste e, nonostante l'ottima performance con la danza del ventre, litiga (di nuovo) con la giurata Selvaggia Lucarelli. Lei la critica ancora (prima di bocciare la sua prova) e la Parietti (nonostante le promesse buone intenzioni) non resiste e ribatte: "Se non ci fossero le polemiche tu non esisteresti" dice gelando la giurata.

Ma la vera protagonista della sesta puntata del talent show è Giuliana De Sio che in ogni prova dà il peggio di sé. Discute persino con la tecnica del ballo Carolyne Smith che non le ha perdonato la clip della scorsa puntata in cui la chiamava "signora". "Ti ricordo che io sono Carolyne" sottolinea piccata e aggiunge: "Non commento il ballo perché non c'era". Poi l'attrice, visibilmente innervosita, si congeda e "sparisce". A un certo punto la cercano per la prova ma lei non è nella sala con gli altri colleghi. Alla fine è il suo ballerino Maykel Fonts a riportarla in scena dopo aver avuto il permesso di Milly di andare a bussare nel camerino. "Ho avuto un problema con un costume di scena" si giustifica. Mariotto è l'unico che promuove la performance del tango apache. "Fonts ha fatto un miracolo" dice. Lei annuisce con tono e non risponde a nessuno. Non vuole più fare polemiche. "Mi taccio" annuncia. "L'ultima volta ho sbroccato ma ho capito che la cosa migliore è tacere"

MI PIACCIO QUANDO TACCIO is the new MI RITIROO #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/1CjwawNVJm — FrancescoFacchinetti (@frafacchinetti) 8 aprile 2017

Alla fine i quattro ballerini del talent che passano direttamente in semifinale (grazie alla somma tra i voti della giuria e il televoto del pubblico) sono Fabio Basile, Alba Parietti, Oney Tapia e Xenya. Gli altri quattro si sfidano ancora: Antonio Palmese sceglie (e batte) Simone Montedoro, mentre Martin Castrogiovanni supera Giuliana De Sio, che viene così eliminata definitivamente. In pista tornano anche gli eliminati delle scorse puntate che si esibiscono in 50 secondi a sorpresa e la giuria decide di premiare Martina Stella che rientra in gioco per una sfida a tre con Palmese e Castrogiovanni. La prossima puntata svelerà chi cpotrà continuare la gara.