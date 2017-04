Isola dei Famosi, Malena ci riprova con Simone. La pornostar in lacrime per il modello

Non resiste e, alla fine, ci riprova. Ma il tentativo di Malena di chiarirsi con il modello siciliano fallisce. Dopo la richiesta di confronto da parte della pornostar per le accuse nei suoi confronti dopo l'ultima diretta, Simone Susinna, più calmo, le spiega che si è di nuovo fatta influenzare da Nancy ed Eva. Il modello confessa di essersela presa non per la nomination ma per "il gesto" viste le considerazioni fatte insieme in precedenza. Poi la discussione si sposta sul loro rapporto: "Ho sempre detto di provare un interesse fisico per te, che la mia fosse un'amicizia interessata" sottolinea ricordandogli che lui e Nancy sono gli unici a cui ha fatto leggere la lettera della madre prima di scoppiare a piangere. "È come se avessi rinnegato un mese intero”, lo accusa. Il modello cerca di difendersi incolpandola di aver parlato di una storia di amore che non c'è e Malena alza la voce. Allora Simone le chiede perché abbia nominato lui e non Eva: "Mi ha dato fastidio il tuo atteggiamento" replica Malena capendo che la motivazione non basta al modello che, alla fine arrabbiato (con tutte le donne dell'isola) si allontana.

Eva commenta con Nancy che la differenza sostanziale sta nel fatto che Malena sia "innamorata persa" del bel modello mentre Simone no. L'Isola 12 alla fine è quella delle donne. Tra litigi, amori e amicizie nate, naufragate e poi risorte, sono loro le vere protagoniste del reality. Dalla stratega Samantha De Grenet a Eva ripescata al "trio delle comari" che si è aggiudicato la finale. E forse è anche questo a infastidire gli unici due uomini rimasti in Honduras. Raz Degan commenta insieme a Simone lo spreco di cibo che secondo loro stanno facendo le donne. Poi si confidano e il più grande dà consigli al giovane che ascolta: il saggio Raz suggerisce a Simone di non rovinarsi l'esperienza proprio adesso e di restare in contatto solo con la natura.