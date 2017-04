Simone contro Malena, Nancy ed Eva: sull'Isola dei Famosi scoppia la guerra fredda

Tra nuovi malumori, tensioni e strategie è partito il conto alla rovescia per il gran finale dell'Isola dei Famosi 2017. Il ritorno di Eva Grimaldi in gara scombina ancora una volta i precari equilibri dei naufraghi in Honduras. Se Eva suggerisce a Nancy e Malena di instillare in Raz il dubbio che il pubblico preferisca Simone (in modo da fare pressioni psicologiche sull'israeliano) la cantante napoletana sembra molto amareggiata dalla definizione di stratega che aleggia tanto su lei quanto sulla pornostar. Si sente tagliata fuori dal nuovo "assetto", si giustifica spiegando di aver nominato Simone a esclusione, perché non avrebbe mai potuto votare né Eva né Malena. Ma quando va da Simone per chiarire la nomination il siciliano è arrabbiato, sfuggente e ribatte chiaramente di non aver più piacere a parlare con lei. Ma ci tiene a sottolineare (dopo le polemiche sulla nomination a Malena) che il suo atteggiamento intimo con la pornostar (come dormire insieme per un mese intero) non ha nulla di diverso dai momenti confidenziali con le altre isolane: "Siamo stati un po' più profondi, ma l'ho fatto con tutte le ragazze che sono state qui". Non la pensa così Malena che mentre si sfoga con Nancy ammette: "Mi sento ferita dalla sua nomination perché ho dato tanto come persona, mi sono esposta e mi sono beccata il ben servito".

Nel frattempo Raz ammette che avrebbe dato via tutti i suoi averi dell’Isola, pur di non dover trascorrere altro tempo con i naufraghi nell’attuale formazione: "Potevo dare tutto per non aggiungere gente da questa banda di inutili, di nuovo dentro". Malena, Eva e Nancy tentano di montare il telo e per farlo chiedono l'aiuto di Raz, che le ignora. È ufficialmente iniziata la guerra fredda tra i sessi: adesso in Honduras è uomini contro donne, la sfida è aperta.