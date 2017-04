Isola dei famosi, Giulio Base eliminato. Simone e Malena in nomination, Eva Grimaldi e Raz in finale

Era il favorito e infatti è rimasto. Il televoto dell'Isola dei famosi "manda a casa" Giulio Base e premia Raz Degan. L'attore israeliano è talmente felice che, a sorpresa, bacia e abbraccia l'avversario (un gesto mai fatto da quando è iniziato il reality). Poi vince la prova di resistenza contro Nancy: conquista l'immunità e diventa il primo finalista dell'Isola dei famosi.

Nel frattempo la gara continua e Base approda sull'Isola dei primitivi che ospita Moreno ed Eva Grimaldi, "ripescati" così dopo l'eliminazione. Allo scontro improvvisato in nomination batte Moreno ma perde contro Eva che torna dai naufraghi stupiti di vederla ancora in gioco.

La polemica esplode (nella Palapa e in studio) durante le nomination quando Simone vota Malena (e lascia tutti senza parole); Eva nomina Simone (e lo redarguisce per la scelta); Nancy a sua volta vota Simone; Malena contraccambia e vota sempre Simone (forse spinta dal rifiuto da parte del modello siciliano dopo le sua avances); Raz (che ha conquistato l'immunità e non può essere nominato) vota Nancy. In nomination (l'ultima) finiscono Simone e Malena mentre Raz ed Eva sono i primi finalisti del reality. Poi i naufraghi lasciano l'isola che li ha accolti per 65 giorni e sbarcano dove tutto è cominciato...

In studio la vera protagonista della serata è l'eliminata della scorsa settimana Samantha de Grenet. Da leader del gruppo a regina detronizzata, l'unica vera antagonista di Raz caduta in disgrazia dopo la visita di Rocco Siffredi in Honduras. Alla fine la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ed ha sfaldato il gruppo, è stata la nomination contro Eva Grimaldi ma da quando il pornodivo ha soggiornato sull'isola tra i naufraghi le sue strategie di gioco sono state sempre più criticate, soprattutto l'indissolubile alleanza con Giulio Base. Insomma alla fine i sudditi si sono ribellati alla monarca che, finita in nomination, è tornata a casa dopo il no all'opportunità di riapprodare sull'isola dei Primitivi fra i suoi ex compagni: "Il mio percorso finisce qui" sentenzia. L'incontro con il figlio dopo settimane di lontananza è toccante. Poi fa i complimenti a Raz per essere cambiato nel corso del reality rivelandosi così un gran giocatore. Il conto alla rovescia è scattato: appuntamento a mercoledì prossimo con la finalissima.