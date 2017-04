Elio e Nastassja Kinski ballerini speciali sulla pista di "Ballando con le stelle"

Elio e Nastassja Kinski, saranno loro i "Ballerini per una notte" nel talent show di Milly Carlucci. Stefano Belisari, per tutti Elio leader del gruppo "Elio e le Storie Tese" si esibirà con una delle attrici più intense e raffinate del cinema internazionale. La coppia speciale si è sottoposta a un vero "tour de force" per imparare in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma.