Adriana Volpe querela Magalli, la lite finisce in tribunale

Dalla lite in diretta tv ai social al tribunale. Lo scontro fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli adesso rischia di finire in un'aula di tribunale. Il conduttore prima l'ha insultata definendola "rompipalle" (per aver rivelato la sua età) poi, sui social, l'ha denigrata facendo allusioni sui suoi meriti lavorativi. "Ha fatto capire che io lavorerei in Rai da venti anni grazie ad alcune raccomandazioni particolari - ha detto la showgirl - insultando non solo me ma anche la stessa azienda che dunque selezionerebbe le sue conduttrici sulla base di segnalazioni totalmente estranee al merito". E nell'intervista rilasciata a Monica Setta per Tiscali.it ha annunciato: "Sto andando dal mio legale per querelare Magalli: lo devo a me stessa, a mio marito, a mia figlia ed alla mia carriera costruita solo sulle mie gambe senza favori di letto". Ma il diretto interessato, rispondendo ad un utente che su Facebook lo accusava di aver rivolto alla co-conduttrice degli insulti vergognosi, ha minimizzato promettendo le scuse che, però, non sarebbero mai arrivate.