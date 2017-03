Magalli rincara la dose su Adriana Volpe: "Se sapeste come fa a lavorare in tv..."

La showgirl rivela l'età del conduttore, lui esplode e la insulta in diretta tv. Continua la polemica (social) fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dopo lo scontro a "I fatti vostri", il programma di RaiDue. Magalli parla di terza età e la Volpe interviene: "Ormai fai 70 anni, no?". Ma la precisazione non piace al conduttore che risponde con un "pìgliatela in saccoccia". Lei prova a spiegarsi e lui sbotta: "Fatti gli affari tuoi, no? No, proprio non è capace...". Poi la insulta: "Sei proprio una rompipalle".

Il video della puntata fa il giro del web mentre la showgirl si sfoga su Facebook e sui social scoppia la guerra contro il conduttore che, alla fine, risponde peggiorando ancora di più la sua posizione: "Le ho detto solo che è una rompipalle e quello è un fatto, non un insulto. Poi lei, e questo forse ti ha coinvolto, ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l'avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni...". Insomma, un altro commento che riaccende la polemica e scatena la diretta interessata.

Adriana Volpe risponde al nuovo insulto con un nuovo post sul suo profilo Facebook ed esprime tutta la sua indignazione contro il conduttore che affianca in tv. "Che vergogna - scrive - Condivido con voi, quello che sto vivendo, perché non sono l'unica a subire offese ed essere screditata professionalmente"

A fine serata Magalli, travolto dalle critiche, si becca il Tapiro d'oro ma approfitta di "Striscia La Notizia" per correre ai ripari e lanciare le sue scuse alla showgirl. Almeno così annuncia sui social prima della puntata. Pace fatta?