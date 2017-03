Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe in diretta Tv: "Sei una strega". Polemica sul web

Giancarlo Magalli è ormai senza freni. E stavolta se la prende, ma non è la prima volta, con la collega de "I fatti vostri", Adriana Volpe. Colpevole d'aver rivelato la sua età in diretta Tv. Che a settant'anni, trattandosi per giunta di un uomo, pare davvero, a dir poco, singolare. "E comunque la terza età si è spostata, sappiatelo, e io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i 75 anni”, ha detto Magalli. E la Volpe, stando al gioco, ha risposto: “A luglio non fai settant’anni? E’ un bel traguardo". Magalli, però non ci ha visto più ha replicato: “Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega. Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace”. Per poi rivelare, in maniera ben poco galante, l'età della Volpe. Lei, senza parole, ha poi postato sul suo profilo Facebook, un post con tanto di video incriminato.

"Solo per aver fatto i complimenti a Magalli per il suo prossimo 70esimo compleanno , anche oggi ho ricevuto insulti. Non basta screditare la professionalità di una persona attraverso i media, si può anche insultare una donna in diretta. Non ho parole", scrive la Volpe, e i telespettatori si dividono tra pro e contro. Gli insulti si sprecano. Resta da spiegare il perché di una reazione così esagerata del popolare presentatore. Che ci sia altro dietro?