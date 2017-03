Infarto sul palco per Massimo Lopez, operato d'urgenza

Il dolore al petto. Fortissimo. Mentre era a Trani con il suo spettacolo nell'ambito della rassegna "Jazz e dintorni". Il tentativo di far finta di nulla. Un attimo dietro le quinte e poi di nuovo sul palco. Ma poi, Massimo Lopez, ha dovuto fermarsi. Non prima di chiedere scusa al pubblico. Poi l'arrivo dell'ambulanza e la corsa in ospedale. Perché quel dolore era il campanello d'allarme di un infarto in corso. Il popolare attore è stato subito sottoposto ad un intervento di angioplastica d'urgenza che ha permesso di scongiurare gravi conseguenze. Lopez si trova ora ricoverato nell'Unità coronarica dell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.