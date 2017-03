Isola dei Famosi, il gruppo si sgretola: Raz Degan non è più solo

L'Isola prima di Rocco Siffredi e l'Isola dopo Rocco Siffredi. Da quando il pornodivo ha fatto visita ai naufraghi dell'Honduras la comitiva non è più lo stessa. Gli equilibri sono saltati e il gruppo, alla fine, si è sgretolato. Raz Degan non è più solo, anzi, non è più il nemico di tutti. E il week-end appena trascorso di pioggia pesca e macchinazioni lo dimostra. Da quando Simone Susinna è stato male (per la fame) e Raz gli ha offerto il pesce, sono diventati amici "inseparabili" con Malena e Nancy.

Dall'altra parte ci sono Samantha de Grenet e Giulio Base, i due strateghi "bastonati" da Siffredi. Lei non si capacita di come le dinamiche del gruppo siano cambiate: "Non capisco perché non facciamo più le cose insieme" si sfoga in confessionale. L'armonia e la voglia di stare tutti insieme (eccetto il modello israeliano) è solo un ricordo: la conduttrice tv si arrabbia perché Giulio accetta il pesce pescato da Simone che, però, non mangia con loro. Anche Base ammette che le cose non sono più le stesse: "Si può voler vincere il reality - spiega davanti alle telecamere - mantenendo però amore e allegria". E poi in mezzo a tutti c'è Eva Grimaldi, in nomination, e che i social già vedono fuori dal programma. Nella notte Samantha si sente male e viene portata via dalla produzione per essere visitata in clinica: il responso è colica renale. La più preoccupata di tutti è la Grimaldi che chiede in continuazione di avere notizie della compagna. Stanchi, affamati e divisi: ecco com'è l'Isola dopo 48 giorni.