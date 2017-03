Al Bano si sente male, ricoverato in ospedale a Bari

Ieri sera il cantante Al Bano Carrisi è stato ricoverato al Policlinico di Bari per un malore. Era di ritorno da Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, quando non si è sentito bene. Ad accompagnarlo è stato un collaboratore. Nel principale ospedale della regione ha svolto una serie di accertamenti, poi, nella notte, la decisione di lasciare il Policlinico per ricoverarsi nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Il cantante si trova nella "Stroke Unit", il reparto specializzato nella cura dell'ictus, ed è cosciente. I medici stanno definendo l'inquadramento diagnostico attraverso accertamenti che si aggiungono a quelli cui Al Bano era stato sottoposto alcune ore prima al Policlinico di Bari. Poco dopo il ricovero a Bari Al Bano era stato raggiunto dalla compagna Loredana Lecciso. Prima di Natale, il cantante aveva subito un intervento al cuore a seguito di un malore.