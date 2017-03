Ballando con le stelle, eliminato Fausto Leali. Alba Parietti litiga (di nuovo) con Selvaggia Lucarelli

Martina Stella in stile bondage riscalda il clima sulla pista di "Ballando con le stelle", il merengue di Oney Tapia lascia (ancora una volta senza parole), il rugbysta Martin Castrogiovanni reinventa il boogie in versione "animalesca" ma la vera protagonista della serata è sempre lei, Alba Parietti, più concentrata sui battibecchi con i giudici che sulla danza.

Tra esibizioni e polemiche però il dance show del sabato sera di Raiuno, condotto da Milly Carlucci, è in difficoltà per gli ascolti tv e la concorrenza spietata di Mediaset con Maria De Filippi al comando. Il televoto della quarta puntata manda a casa Fausto Leali (che ballava in coppia con Ornella Boccafoschi). "Faustino il ballerino" perde quindi alla spareggio contro il giovane attore Christopher Leoni che danza insieme alla bellissima Ekaterina Vaganova.

Guerra aperta tra la Parietti e la giuria "Quando ballo divento molto nervosa, chiedo scusa ma non ho mai avuto così paura nemmeno al liceo" dice la showgirl riferendosi ai battibecchi con i giurati. Dopo l'anteprima in versione "Jolie - Maleficient", in pista dà vita a un paso doble su "Take me to the Church" con tanta gonna al vento e la giuria la stronca. "Balletto molto brutto, pretenzioso, a tratti ridicolo" sentenzia Fabio Canino. Selvaggia Lucarelli ci mette il carico da novanta: "Alba, parli sempre del picco di ascolti quando scendi in pista, stasera c’è il picco di suicidi". La showgirl ammette il disastro nel balletto ma non accetta le offese "e l'atteggiamento arrogante". La showgirl davanti all'ennesima critica sulla sua performance sbotta: "Come veniamo messi alla prova noi, la prossima settimana si mettessero alla prova anche loro, elencando in tempo reale i passi di danza che facciamo". Naturalmente la giuria non è d'accordo