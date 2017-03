Gino Paoli operato all'aorta a Modena, sta bene

Gino Paoli è stato colpito da un aneurisma dell'aorta addominale, e sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico in una clinica privata di Modena. L'operazione è andata bene e il cantautore è stato dimesso ieri. Ne dà notizia il Resto del Carlino, che pubblica una lettera di Paoli. «Desidero ringraziare l'Hesperia Hospital di Modena per il felice esito delle cure prestate in occasione del mio recente ricovero», scrive il cantautore in una lettera pubblicata sul sito del quotidiano.