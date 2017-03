Ligabue ferma il tour, deve operarsi alle corde vocali

Già a febbraio si era dovuto fermare per un edema alle corde vocali e aveva posticipato l'inizio del tour. Ora, un altro duro colpo per Luciano Ligabue. Il cantante ha annunciato sui suoi profili social di dovere di nuovo sospendere i concerti in giro per l'Italia a causa di un polipo alle corde vocali per il quale dovrà sottoporsi ad un intervento. Ligabue racconta che il giorno dopo il suo compleanno, il 14 marzo, ha iniziato a sentire "che la voce non usciva" durante il concerto al Mediolanum Forum di Assago. "Così - spiega - ho avuto bisogno di farmi visitare ovviamente il giorno dopo e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta cioè ho un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale sinistra. Il che significa una cosa molto semplice: il polipo non ti permette di poter cantare e quindi io adesso non posso cantare. Devo fare un intervento che mi dicono essere abbastanza semplice che però richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità delle corde vocali".

Il cantante in un video su Facebook ripercorre anche il momento, proprio del 14 marzo a Milano, in cui sul palco aveva chiesto scusa ai presenti per le condizioni della sua voce, dicendo: "Purtroppo ho avuto una ricaduta e quindi si sente, faccio molta fatica a gestire proprio il cantato però non me la sentivo di far saltare il concerto all'ultimo. Quindi adesso andiamo dritti un po' al sugo, ce la metto tutta, faccio veramente tutto quello che posso, vi chiedo scusa. Avrei voluto darvi una performance molto migliore di quella che sto dando ma purtroppo è andata così".

E così, qualche mese di stop. Ma il "Made in Italy - Palasport 2017" ripartirà a settembre con la riprogrammazione di tutte le date, già annunciate. Per chi vorrà, invece, sarà previsto il rimborso del biglietto. Annullati solo i concerti di Bruxelles del 14 maggio e di Roma del 17 maggio: chi ha acquistato il ticket dovrà chiedere il rimborso e acquistare il biglietto per una nuova serata. Ligabue non nasconde il suo rammarico per l'interruzione forzata del tour: in queste 17 date «vi ho visti bellissimi, vi ho visti gioiosi, entusiasti, vi ho visti più giovani del solito, cosa che mi ha fatto oltre a un pò di sorpresa, anche molto piacere. Ecco, io voglio ripartire da quest'idea, ho bisogno di un po' di mesi per rimettermi in sella ma lo farò. E quindi ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy».

Il nuovo calendario del tour

Settembre 4 - 105 Stadium di Rimini (recupero del concerto del 10 aprile) 6 - Pala Resega di Lugano (recupero del concerto del 12 maggio) 8 - Mediolanum Forum di Assago - Milano (recupero del concerto del 4 aprile) 9 - Mediolanum Forum di Assago - Milano (recupero del concerto del 5 aprile) 12 - PalaLottomatica di Roma (recupero del concerto del 12 aprile) 13 - PalaLottomatica di Roma (recupero del concerto del 13 aprile) 15 - PalaLottomatica di Roma (recupero del concerto del 19 maggio) 16 - PalaLottomatica di Roma (recupero del concerto del 20 maggio) 18 - PalaLottomatica di Roma (recupero del concerto del 21 maggio) 20 - Pala Florio di Bari (recupero del concerto del 23 maggio) 22 - Nelson Mandela Forum di Firenze (recupero del concerto del 22 marzo) 23 - Nelson Mandela Forum di Firenze (recupero del concerto del 23 marzo) 25 - 105 Stadium di Genova (recupero del concerto del 25 marzo) 26 - 105 Stadium di Genova (recupero del concerto del 26 marzo) 28 - Pala Bigi di Reggio Emilia (recupero del concerto del 27 aprile) - Beneficienza 30 - Fiera di Brescia (recupero del concerto del 1 aprile)

Ottobre 1 - Fiera di Brescia (recupero del concerto del 2 aprile) 3 - Pala Arrex di Jesolo (Venezia) (recupero del concerto del 26 aprile) 5 - Zoppas Arena di Conegliano (Treviso) (recupero del concerto del 9 maggio) 7 - Pala Onda di Bolzano (recupero del concerto del 19 aprile) 10 - Pala Alpitour di Torino (recupero del concerto del 28 marzo) 11 - Pala Alpitour di Torino (recupero del concerto del 29 marzo) 13 - Pala Bam di Mantova (recupero del concerto del 6 maggio) 14 - Pala Bam di Mantova (recupero del concerto del 7 maggio) 16 - Pala Prometeo di Ancona (recupero del concerto del 24 aprile) 18 - Adriatic Arena di Pesaro (recupero del concerto del 20 marzo) 20 - Arena Spettacoli PD Fiere (recupero del concerto del 21 aprile) 21 - Arena Spettacoli PD Fiere (recupero del concerto del 22 aprile) 23 - Pala Rubini Alma Arena di Trieste (recupero del concerto del 28 aprile) 24 - Pala Rubini Alma Arena di Trieste (recupero del concerto del 29 aprile) 27 - Unipol Arena di Bologna (recupero del concerto del 7 aprile) 28 - Unipol Arena di Bologna (recupero del concerto del 8 aprile) I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Le informazioni relative alla data di Cagliari verranno rese note mercoledì 22 marzo.