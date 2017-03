Paola Barale lascia l'Isola dei famosi dopo la notte d'amore con Raz Degan

Passeggiate sulla sabbia, bagni mano nella mano e una lunga notte d'amore. In Honduras Paola Barale e Raz Degan sembrano di nuovo una coppia: su un'isoletta vicina a quella degli altri concorrenti del reality i due dimostrano di essere ancora uniti da un forte legame. Quattordici anni insieme, poi la rottura e, adesso, l'amore tra i due sembra non essere mai passato.

Il naufrago è completamente rapito dalla presenza della sua ex compagna: "Passiamo la notte davanti al fuoco, che bello. Che regalo bionda. Adesso ti faccio un castello" le dice emozionato. E lei: "Ti devo dire cento cose, ma non me le ricordo… guarda le stelle, è bellissimo". Come ai bei vecchi tempi, uniti più di prima tra coccole e sguardi complici. In più occasioni lei gli parla all'orecchio, sussurra e lui la stringe forte. E quando, alla fine, arriva il momento di salutarsi Raz non vorrebbe lasciare la sua bionda. "Ma lo sapevi che sarei dovuta andare via" risponde lei. "Trovare Paola con me è un miracolo, è un dono caduto dal cielo. Averla qui è un sogno, dopo di lei non ho avuto un'altra donna. Con Paola ho viaggiato in tutto il mondo, siamo stati in tutti i continenti. Abbiamo fatto dei viaggi memorabili" racconta l'attore in un confessionale. Poi l'isola paradisiaca e il cielo stellato fanno da cornice a una notte indimenticabile. E prima di separarsi si baciano. Ancora.