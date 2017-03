Isola dei Famosi, Rocco Siffredi fa a pezzi Samanta De Grenet. Raz Degan gode

L'arrivo di Rocco Siffredi sull'Isola dei Famosi modifica gli equilibri dei naufraghi. Raz Degan sempre più solitario ma il gruppo non è più compatto contro il regista israeliano. Il pornodivo, durante la sua permanenza in Honduras, "studia" i concorrenti del reality di Alessia Marcuzzi e alla fine con il suo verdetto mette in crisi i naufraghi. Parla di strategie, complotti e semina discordia.

I veri strateghi sono Samanta de Grenet e Giulio Base: secondo Siffredi sono la conduttrice tv e l'attore a decidere tutto. "Ecco la Roma bene, il re e la regina" li chiama. E la rivolta del popolo è servita. Sull'isola della caccia i naufraghi litigano tra loro e poi si sfogano con Siffredi che li aizza. "Io sono contro le regole" sottolinea Eva Grimaldi mentre si sfoga. "E allora perché ti fai comandare?" gli risponde Rocco. Poi tocca a Moreno che, durante una chiacchierata notturna, confessa al porno attore: "Proprio per questo motivo ho nominato Samanta".

Anche in studio Siffredi non risparmia le accuse contro la de Grenet che, con la sua personalità ammaliante, gestirebbe l'intero gruppo con strategie e complotti. "Le personalità sull'isola sono due - sentenzia Siffredi - Tu (Samanta ndr) e Raz, la differenza è che lui ci mette la faccia tu invece la fai mettere agli altri. Sei una maga, sei pazzesca" esclama. In diretta dalla Palapa la showgirl è in difficoltà e non riesce a rispondere bene travolta dai fischi del pubblico: "Io non avevo pregiudizi su di te - ribatte - Tu invece sei arrivato qui sull'Isola con un'idea ben precisa". E intanto Raz Degan scoppia a ridere, si gusta tutto il siparietto: "È proprio così" dice seduto come un guru mentre mostra tutta la sua soddisfazione. Ci mette il carico da 90 l'opinionista del reality, Vladimir Luxuria: "Sei come Paolina Bonaparte - dice alla de Grenet - Sdraiata sulla spiaggia mentre impartisci ordini a tutti".