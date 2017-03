Isola dei Famosi, Paola Barale riconquista Raz Degan in Honduras con un bacio

La prova ricompensa di Raz Degan è Paola Barale. Nella gabbia c'è l'ex compagna che il regista israeliano non ha mai dimenticato. Lui sorride e si abbracciano. E poi ridono ancora insieme: l'incontro è emozionante mentre lui continua a sussurargli "ciao". Dallo studio il coro è unanime: "Bacio, bacio". La coppia finge di non sentire. "Non è poi così dimagrito ed è molto abbronzato" dice la Barale ad Alessia Marcuzzi mentre lo osserva con gli occhi brillanti. Il tempo insieme corre veloce e, alla fine, e devono salutarsi in fretta: lei lo abbraccia e gli parla all'orecchio. E poi si baciano ancora. Ma Raz non sa che la sua bionda resterà in Honduras per una notte. Un'altra sorpresa che la produzione del reality fa alla diretta interessata (che alla fine, dopo qualche tentennamento, accetta) e al naufrago.

Intanto vanno in scena i commenti dallo studio. "È l'unica donna che ama" dice Rocco Siffredi. Sull'isola il pornodivo ha tirato fuori un altro lato, più nascosto, dell'attore. "Non è così cattivo come sembra" chiede la Marcuzzi. "Quando abbiamo parlato era imbarazzato - racconta - Mi ha detto tu mi piaci ma io ho un altro mondo, totalmente spirituale". "A chi tanto e a chi niente" ironizza Vladimir Luxuria facendo riferimento alle confessioni di Degan sulla sua vita sessuale. "Lei (Paola Barale ndr) è e sarà sempre l'amore della mia vita adesso è solo spirituale, ho rinunciato al sesso da anni".