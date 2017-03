Azione ed effetti speciali: King Kong è il re del botteghino

Il reboot di King Kong conquista la vetta del box office italiano. Con 1,4 milioni di euro "Kong: Skull Island", distribuito da Warner Bros. Pictures, si piazza al primo posto dei nostri botteghini nel weekend appena trascorso, anche se il debutto al cinema poteva essere migliore. In America i numeri sono stati nettamente diversi. Nel primo fine settimana di programmazione la pellicola diretta da Jordan Vogt-Roberts ha incassato, infatti, ben 61 milioni di dollari.

La serie dei mostri

Il film con protagonisti il britannico Tom Hiddleston e la statunitense Brie Larson (premio Oscar 2016 come Miglior attrice in "Room") fa parte del secondo capitolo della serie MonsterVerse iniziata tre anni fa con "Godzilla" (che debuttò con 2,6 milioni di euro) e prevede nel 2020 un crossover tra i due mostri dal titolo "Godzilla vs. Kong".

La trama

Tra avventura, azione e fantascienza, la storia di "Kong: Skull Island" è ambientata negli anni Settanta quando un gruppo di esploratori, capeggiati dall'ex capitano del Servizio aereo speciale britannico James Conrad, si avventura insieme alla fotoreporter pacifista Mason Weaver nelle profondità dell’isola del Teschio sperduta del Pacifico, senza sapere che quello è il regno del gigantesco gorilla Kong. "Non si va a casa degli altri a sganciare bombe, a meno che non si voglia iniziare una guerra" dice nel film il pilota Hank Marlow, interpretato da John C. Reilly, all'arrivo del gruppo sull'isola. In realtà ciò di cui gli esploratori dovranno aver paura non è Kong, quanto i strisciateschi, rettili che vivono sottoterra e hanno sterminato tutta la famiglia del gorilla mastodontico.

Il cast

Nel film, che sorprenderà lo spettatore soprattutto per l'estetica e gli effetti speciali, ci sono anche Samuel L. Jackson, nei panni del tenente colonnello Preston Packar a capo degli Sky Devils, e John Goodman, l’agente del governo americano Bill Randa che finanzia la missione.